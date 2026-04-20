Москва20 апрВести.В 2026 году в Уфе планируется отремонтировать около восьмидесяти участков межквартальных проездов. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.
По словам мэра, жители требуют порядка, чистоты и благоустройства, и администрация города отдает приоритет этим задачам.
Люди от нас требуют чистоты, порядка, благоустройства. И, конечно же, этот вектор, он никуда не уходит у нас, остается во главе угла. Конечно же, это инфраструктурные проекты. Мы запустили в Уфе новый проект "Дорога к дому". Это программа по ремонту межквартальных проездов… То есть поставили точку в этом вопросе, программу расписали на несколько лет, и в этом году уже порядка восьмидесяти участков межквартальных проездов мы будем ремонтироватьсказал Мавлиев.
Ранее он сообщил о планах по увеличению платных парковочных мест с 1,2 тыс. до 3,5 тыс.