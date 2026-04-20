Мавлиев: за четыре года количество туристов в Уфе выросло в четыре раза

Москва20 апр Вести.За четыре года количество туристов в Уфе увеличилось в четыре раза. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

По его словам, сегодня в город приезжают более четырех миллионов туристов.

Мы берем цифры 2022 года, за четыре года у нас количество туристов увеличилось в четыре раза. То есть это мы начинали где-то порядка миллиона-полтора [миллиона] туристов, то сегодня, по данным "СберАналитики", это более четырех миллионов туристов, которые приезжают к нам на территорию сказал Мавлиев

Также мэр подчеркнул, что в этом году День России и День города пройдут в совмещенном формате.

У нас будет проходить крупный фестиваль, … это порядка 250 тысяч участников, более 100 ресторанов. И мы будем подтверждать звание Всемирного ремесленного города, который мы получили в прошлом году первыми в Российской Федерации добавил глава города

Также Мавлиев сообщил, что в Уфе уже началась активная подготовка к празднованию Дня Победы.