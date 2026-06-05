Чернышенко внутренний туризм вырос на 4% по сравнению с прошлым годом Чернышенко рассказал о росте внутреннего туризма в РФ

Москва5 июн Вести.Внутренний туризм в РФ вырос на 4% за год. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Он пояснил, что текущая цифра составляет 48 миллионов граждан.

Если говорить про наш внутренний туристический поток, то в летний сезон, о котором мы сейчас говорим, это с мая по сентябрь, мы видим рост примерно на 4% по сравнению с прошлым годом. Это будет порядка 48 миллионов поездок наших граждан. Особый вклад, наверное, внесло открытие южных аэропортов Краснодар, Геленджик, Анапа. Поэтому, несмотря на некоторые объективные трудности, все равно мы видим рост рассказал Чернышенко

Ранее Чернышенко рассказал о Международном форуме путешествий, который пройдет на ВДНХ. Он также пригласил всех желающих посетить мероприятие.