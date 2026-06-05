Москва5 июн Вести.Поддержка внутреннего туризма идет через налоговые льготы и отсрочки по выплатам для компаний, работающих в этой сфере. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.

Он добавил, что существует также единая субсидия для субъектов.

Создавая условия для внутреннего туризма, мы работаем с разными категориями. Одна категория, скажем так, это компании, которые услуги оказывают в сфере туризма, туроператоры. Мы их поддерживаем. Помимо налоговых льгот и отсрочек по выплатам, например, фонд страхования, создаются другие различные условия, которые снижают барьеры административные, нагрузку административную, создают условия для развития бизнеса. Конечно, мы работаем с субъектами. Есть направление поддержки, например, единая субсидия, которая четко увязана с обязательствами субъектов нарастить туристический поток на определенную величину. В соответствии с этим даются гранты на развитие туристической инфраструктуры в точках притяжения рассказал Чернышенко

Он поделился самым эффективным инструментом поддержки внутреннего туризма.

Самым эффективным инструментом, который себя зарекомендовал, это поддержка бизнеса, который, собственно, создает средства размещения, такие как гостиницы, либо модульные быстроразводимые здания. У нас огромный пакет поддержанных по льготной ставке кредитопроектов более 390. Общая сумма кредитов, которые выдали банки по льготной ставке, которые компенсируют как раз правительство в рамках национального проекта, туризм и гостеприимство, это почти 2 триллиона рублей инвестиций наших бизнесменов заявил Чернышенко

Ранее Чернышенко заявил, что объем внутреннего туризма в РФ за год вырос на 4%. По его словам, особый вклад в это внесло открытие аэропортов Юга России.