Мэр Уфы рассказал о подготовке города к празднованию Дня Победы Мавлиев: в Уфе сегодня ведется активная подготовка к параду Победы

Москва20 апр Вести.В Уфе началась активная подготовка к празднованию Дня Победы, задачу по организации праздника поставил глава республики Радий Хабиров. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил мэр города Ратмир Мавлиев.

Сегодня у нас активная подготовка ведется к параду Победы… Стоит задача к 1 мая привести наши города в порядок. Это значит, уже разбиваем газоны, высаженные деревья, значит порядок, разметка, чистота на улицах нашего города. И считаю то, что все мы этим сегодня заняты, поэтому работа муниципальных служащих, она никогда не останавливается. Завершается один период, переходим сразу к следующему сказал мэр Уфы

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия к 81-летней годовщине Великой Победы в Уфе охватят период с 20 апреля по 9 мая. Торжества стартуют культурно-патриотической программой в парке "Патриот". При этом акция "Бессмертный полк" в этом году в городе проводиться не будет.