Мэр Уфы сообщил о задаче восстановить дороги ко всем образовательным учреждениям Мэр Уфы Мавлиев: к 1 сентября дети должны идти в школы по безопасным тротуарам

Москва20 апр Вести.Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в интервью информационной службе "Вести" сообщил о продолжении проекта "Дорога к знаниям", в рамках которого планируется восстановить все подходы к образовательным учреждениям и детским садам.

По словам главы администрации Уфы, к 1 сентября дети должны идти в школы по безопасным, ровным и освещенным дорогам.

Проект, который мы также продолжаем – "Дорога к знаниям". Это задача, которую мы поставили – восстановить все подходы к образовательным учреждениям, детским садам для того, чтобы к 1 сентября наши дети шли по безопасным, комфортным тротуарам, ровным и, конечно же, на освещенной территории. То есть комфорт для внутриквартальной территории сегодня имеет тоже очень важный характер. То есть мы, готовясь к юбилею, очень много сделали тротуаров, отремонтировали фасадов заявил Мавлиев

Ранее он сообщил, что в 2026 году в Уфе планируется отремонтировать около восьмидесяти участков межквартальных проездов.