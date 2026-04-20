В Уфе в этом году планируют втрое увеличить число платных парковочных мест Мэр Уфы Мавлиев: количество платных парковок вырастет с 1,2 тыс. до 3,5 тыс.

Москва20 апр Вести.В 2026 году количество платных парковочных мест в Уфе планируется увеличить в три раза – с 1,2 тыс. до 3,5 тыс. Об этом информационной службе "Вести" сообщил глава администрации города Ратмир Мавлиев.

Мавлиев также отметил, что все собранные штрафы за парковку направляются на улучшение городской инфраструктуры.

Мы очень планомерно подошли к реализации этого проекта. Сегодня у нас работает 1200 парковочных мест. Конечно, отзывы от жителей очень позитивные, поскольку одно место работает более экономически эффективно для всех тех, кто приезжает в наш центр. Уже 145 тыс. пользователей у нас платных парковок. Мы планируем, что в этом году расширим еще в три раза, то есть до 3,5 тыс. парковочных мест. Но, опять же, самое важное, наверное, в том числе здесь и другая сторона. Люди говорят, что штрафуем. Мы все штрафы, которые собираем, направляем на улучшение городской инфраструктуры. Это и безопасность на дорогах, это и разметка, и создание необходимых условий для безопасного передвижения наших горожан рассказал он

Ранее Мавлиев заявил, что главная цель властей Уфы в развитии туризма – не извлечение дохода, а создание атмосферы гостеприимства для всех приезжающих гостей.