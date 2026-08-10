Москва10 авг Вести.Министерство транспорта России предлагает ввести государственное регулирование тарифов в общественном транспорте в регионах. Об этом заявил глава ведомства Андрей Никитин на заседании президиума Госсовета.

По его словам, общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу, в результате чего появляется большое количество маршрутов с нерегулярными тарифами, где перевозчик сам определяет стоимость проезда, а льготы и требования к качеству услуги отсутствуют.

Порядка 40% маршрутов работает сегодня по такой системе. А в некоторых регионах почти 100%. И здесь безусловное решение — это переход общественного транспорта на контрактную систему, то есть регулируемые тарифы. Заказчик в лице региона или города определяет параметры движения, регулярность, время работы, классы транспортных средств … Предлагаем закрепить возможность финансирования общественного транспорта в виде так называемых защищенных статей расходов в рамках дорожных фондов на федеральном, региональном и муниципальном уровне сказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин во время рабочей поездки в Бурятию заявил, что в сфере общественного транспорта остается большое количество недоброкачественных структур, поэтому очень важно навести в ней порядок.