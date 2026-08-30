Минтранс планирует разрешить овербукинг на направлениях с большим числом рейсов Никитин: овербукинг допустим на направлениях с большим числом авиарейсов

Москва30 авг Вести.Минтранс РФ планирует разрешить овербукинг (сверхбронирование) только на направлениях с большим числом регулярных авиарейсов, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Как сообщалось, Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах, руководствуясь защитой прав пассажиров.

Чтобы наработать хорошую, бесконфликтную практику, мы планируем разрешить применять овербукинг только на тех направлениях, где летает много регулярных рейсов, то есть с высокой частотой полетов сказал Никитин в преддверии ВЭФ

По его словам, зарубежный опыт свидетельствует о том, что данная практика выгодна в первую очередь самому человеку.

Если вдруг случается так, что на рейс пришло больше людей, чем физически есть мест в самолете, авиакомпания не должна просто разводить руками. Поэтому важно закрепить в законодательстве требование: перевозчик обязан предоставить пассажиру широкий выбор компенсаций. Это альтернативный рейс, денежная выплата, комфортные условия на время ожидания вылета и так далее отметил министр

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что в России на всех видах транспорта действуют скидки для детей. В частности, российские авиакомпании предлагают скидки на билеты для маленьких пассажиров до 12 лет. Кроме того, пассажирам с детьми предоставляются детские коляски сразу после прибытия, прямо у трапа самолета.