Минтранс анонсировал изменения в транспортных правилах Минтранс сообщил о новых правилах для транспорта с 1 сентября

Москва18 авг Вести.Изменения в транспортном законодательстве начнут действовать в России с 1 сентября 2026 года. Об этом Минтранс РФ сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

С этой даты пассажиры смогут возвращать билеты на электрички через интернет, без обязательного обращения в кассу. Кроме того, пассажиров поездов дальнего следования должны будут уведомлять об изменении условий поездки, в том числе при корректировке расписания.

Отдельные изменения коснутся пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Места, предназначенные для таких пассажиров, в первую очередь будут предоставляться людям, которые передвигаются на креслах-колясках.

Также в законодательстве закрепят требования к обслуживанию маломобильных пассажиров в аэропортах и на борту самолетов. Речь идет не только о создании необходимых физических удобств, но и о сопровождении, а также организации помощи на всех этапах поездки.

Кроме того, будут смягчены требования к состоянию здоровья внешних пилотов гражданских беспилотников. В Минтрансе пояснили, что такая мера позволит создать дополнительные возможности для трудоустройства ветеранов СВО, имеющих опыт управления беспилотными системами.

Еще одно изменение связано с подтверждением права на льготный проезд в общественном транспорте. Сделать это можно будет через мессенджер MAX. В министерстве считают, что такой порядок упростит проверку льгот и сделает поездки более удобными для пассажиров.