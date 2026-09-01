Минтранс: вернуть билет на электричку теперь можно онлайн В России изменились правила возврата билетов на пригородные поезда

Москва1 сен Вести.Пассажиры российских электричек могут возвращать билеты онлайн. Соответствующий приказ Минтранса РФ вступил в силу 1 сентября 2026 года, документ изучило РИА Новости. Ранее для оформления возврата требовалось лично идти в кассу, но сейчас уже не обязательно.

Теперь возврат билета на электричку с местами для сидения можно оформить через сайт или мобильное приложение перевозчика говорится в сообщении

Как уточняется, нововведение призвано упростить процедуру для пассажиров и сократить очереди в кассах.

При этом правила компенсации остаются прежними. При возврате билета более чем за 2 часа до отправления пассажир получает полную стоимость (за вычетом сбора). При возврате менее чем за 2 часа — половину стоимости билета.