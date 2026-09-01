В России унифицировали требования к оформлению билетов на общественный транспорт

В России билеты на проезд в общественном транспорте стали стандартизированными В России унифицировали требования к оформлению билетов на общественный транспорт

Москва1 сен Вести.С 1 сентября в России начали действовать единые требования к сведениям, указываемым в билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство транспорта РФ. Согласно обновленному приказу ведомства, перевозчики должны включать в проездные документы установленный перечень реквизитов.

Новые правила также распространяются на багажные квитанции, документы на провоз ручной клади и заказы-наряды при заказных перевозках.

Билет должен подтверждать оплату услуги и содержать основные условия поездки, включая сведения о маршруте, пассажире, составе тарифа и правилах перевозки багажа.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что работу по регулированию практики овербукинга (сверхбронирования билетов) в России могут завершить до конца 2026 года.