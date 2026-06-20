Эксперт Щербаченко: билет можно сдать при задержке рейса более чем на 30 минут

Эксперт рассказал, можно ли сдать билеты при задержке рейса Эксперт Щербаченко: билет можно сдать при задержке рейса более чем на 30 минут

Москва20 июн Вести.Даже невозвратные билеты на рейс можно вернуть, если вылет задержался больше, чем на 30 минут. О этом в интервью NEWS.ru сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он также уточнил, что деньги за билет должны вернуть полностью. Однако сначала нужно обратиться к представителю авиакомпании, чтобы он поставил на посадочном талоне отметку о задержке. Далее надо подать заявление на возврат средств.

Граждане смогут вернуть даже невозвратные билеты при задержке рейса более чем на 30 минут. Причина задержки рейса не имеет значения при оформлении возврата. Возврат осуществляется в полном объеме, включая тариф, иные сборы и сумму, уплаченную за дополнительные услуги, если они не были оказаны добавил Щербаченко

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что с 15 июня начнет продавать билеты с фиксированными тарифами только россиянам. Перевозчик уточнил, что это позволит сделать перелеты более доступными.

Также в "Аэрофлоте" отметили, что спрос на билеты по "плоским" тарифам очень высок и эта программа имеет большую социальную важность.