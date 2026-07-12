Рейсы "Победы" задержаны или отменены из-за ограничений и непогоды "Победа" корректирует расписание полетов из-за ограничений и непогоды

Москва12 июл Вести."Победа" вынужденно корректирует расписание авиарейсов, сообщили в пресс-службе авиакомпании в MAX.

Некоторые рейсы задержаны или отменены, часть самолетов ушла на запасные аэродромы.

В связи с продолжительными временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в московском авиационном узле, а также неблагоприятными метеоусловиями … Победа вынужденно корректирует расписание полетов сказано в сообщении

В авиакомпании напомнили пассажирам, что самостоятельно вернуть билет можно через сервис вынужденного возврата, в том числе по невозвратным тарифам.

Статус рейса можно проверить через чат-бот или на сайте аэропорта вылета.