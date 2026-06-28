Москва28 июнВести.Из-за ограничений полетов в аэропорту Сочи авиакомпания "Победа" корректирует расписание, сообщается в официальном MAX-канале перевозчика.
В связи с продолжительными временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы, "Победа" вынужденно корректирует расписаниеотмечается в сообщении
Уточняется, что часть рейсов задержаны или отменены.
Ранее в Росавиации сообщили что в аэропорту Сочи введены ограничения на полеты. Воздушная гавань закрыта уже более пяти часов.