Расписание "Победы" изменится из-за ограничений в Сочи на полеты Авиакомпания "Победа" корректирует расписание из-за ограничений в аэропорту Сочи

Москва28 июн Вести.Из-за ограничений полетов в аэропорту Сочи авиакомпания "Победа" корректирует расписание, сообщается в официальном MAX-канале перевозчика.

В связи с продолжительными временными ограничениями на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи, а также уходом некоторых рейсов на запасные аэродромы, "Победа" вынужденно корректирует расписание отмечается в сообщении

Уточняется, что часть рейсов задержаны или отменены.

Ранее в Росавиации сообщили что в аэропорту Сочи введены ограничения на полеты. Воздушная гавань закрыта уже более пяти часов.