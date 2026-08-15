Москва15 авгВести.Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в регионах России, сообщает пресс-служба компании.
"Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отмененыговорится в сообщении
Клиентов компании просят проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт.
Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить информирование и обслуживание клиентов.