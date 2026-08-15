Москва15 авг Вести.Авиакомпания "Победа" корректирует расписание полетов в связи с продолжительными временными ограничениями на использование воздушного пространства в регионах России, сообщает пресс-служба компании.

"Победа" вынужденно корректирует расписание полетов. Некоторые рейсы задержаны или отменены говорится в сообщении

Клиентов компании просят проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт.

Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить информирование и обслуживание клиентов.