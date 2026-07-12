Москва12 июлВести.В петербургском аэропорту Пулково предупредили пассажиров о возможной корректировке расписания рейсов.
Изменения связаны с тем, что на полеты в аэропортах Москвы введены временные ограничения.
В связи с временными ограничениями на полеты в аэропортах Москвы возможны корректировки в расписанииговорится в заявлении пресс-службы воздушной гавани, опубликованном в MAX
В Пулково подчеркнули, что обслуживание пассажиров идет в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами, делается все возможное для того, чтобы пребывание пассажиров в терминале было комфортным.
Ранее сообщалось, что аэропорты Домодедово и Жуковский столичного авиационного узла работают с ограничениями, а авиакомпания "Аэрофлот" предупредила о корректировке расписания полетов из-за грозового фронта в московском регионе.