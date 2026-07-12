Москва12 июлВести.В связи с ограничениями на использование воздушного пространства в районах аэропортов Домодедово и Жуковский воздушные гавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в Росавиации.
В ведомстве подчеркнули, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.
Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское)… принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространстваговорится в заявлении Росавиации, опубликованном в MAX
Ранее в аэропортах Домодедово и Жуковский приостанавливали прием и отправку рейсов.