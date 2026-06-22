Москва22 июнВести.Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации в мессенджере MAX.
Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, введенных в районе воздушных гаваней.
Возможны корректировки в расписании рейсовподчеркнули в ведомстве
В Росавиации отметили, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов и рекомендовали пассажирам уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.