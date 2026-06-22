В районе аэропортов Внуково и Домодедово введены ограничения

Аэропорты Внуково и Домодедово перешли на работу по согласованию В районе аэропортов Внуково и Домодедово введены ограничения

Москва22 июн Вести.Столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными органами, сообщили в пресс-службе Росавиации в мессенджере MAX.

Это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства, введенных в районе воздушных гаваней.

Возможны корректировки в расписании рейсов подчеркнули в ведомстве

В Росавиации отметили, что меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов и рекомендовали пассажирам уточнять статус рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов.