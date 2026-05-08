Москва8 маяВести.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Отмечается, что такая мера вводится из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в авиагавани, а также для обеспечения безопасности полетов.
Возможны корректировки в расписании рейсов… Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортаговорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере MAX
Подобные меры вводятся в аэропорту 4-й раз за день.