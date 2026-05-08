Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва8 мая Вести.Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что такая мера вводится из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в авиагавани, а также для обеспечения безопасности полетов.

Возможны корректировки в расписании рейсов… Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта говорится в сообщении, опубликованном в канале пресс-службы в мессенджере MAX

Подобные меры вводятся в аэропорту 4-й раз за день.