В аэропорту Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию В аэропорту Домодедово обслуживают рейсы по согласованию

Москва5 авг Вести.Аэропорт Домодедово днем 5 августа принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.

В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в публикации

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации. Пассажирам советуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково сегодня днем также обслуживает рейсы по согласованию.