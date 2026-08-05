Москва5 авгВести.Аэропорт Домодедово днем 5 августа принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
В ведомстве подчеркнули, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Возможны корректировки в расписании рейсовговорится в публикации
Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, пояснили в Росавиации. Пассажирам советуют уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло авиагавани.
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково сегодня днем также обслуживает рейсы по согласованию.