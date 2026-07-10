Росавиация: в аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию Росавиация: в аэропорту Домодедово введены ограничения на полеты

Москва10 июл Вести.Столичный аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны изменения в расписании, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.03 по московскому времени

Как пояснили в Росавиации, это происходит в связи введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани и в целях безопасности полетов.