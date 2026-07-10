Москва10 июлВести.Столичный аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, возможны изменения в расписании, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органамиотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 02.03 по московскому времени
Как пояснили в Росавиации, это происходит в связи введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани и в целях безопасности полетов.