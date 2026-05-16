Аэропорт Домодедово работает в режиме согласования рейсов Росавиация: Домодедово работает в режиме согласования вылетов и прилетов

Москва16 мая Вести.В связи с введением ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Домодеодово вынужден работать в режиме согласования рейсов на отправку и прилет, проиняормировала Росавиация.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами отметили в ведомстве

Между тем, исходя из сложившихся обстоятельств, в расписании могут быть корректировки. Пассажирам следует уточнять время своих рейсов, исходя из актуальных данных табло информации, а также в справочных авиакомпаний.