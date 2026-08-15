В аэропорту Сочи ограничили полеты В аэропорту Сочи введены временные ограничения на полеты

Москва15 авг Вести.Временные ограничения на прием и выпуск воздушного транспорта введены в аэропорту Сочи, сообщает Росавиация. Информация была опубликована в канале МАХ ведомства 15 августа в 05.56 по московскому времени.

Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в тексте

Ранее ограничения на полеты в аэропорту Сочи вводились в 02.48 по московскому времени и были сняты в 04.25.

По данным ведомства, такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности полетов.