Правила провоза животных и багажа в автотранспорте и такси обновятся 1 сентября

Минтранс РФ с 1 сентября меняет правила провоза животных и багажа в транспорте Правила провоза животных и багажа в автотранспорте и такси обновятся 1 сентября

Москва2 авг Вести.Новые правила провоза багажа в общественном транспорте, в том числе в такси, вступят в силу с 1 сентября 2026 года, следует из изученного ТАСС приказа Минтранса РФ.

Теперь таксопарк вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади отмечается в документе

Кроме того, теперь по согласованию с водителем такси можно перевозить не помещающийся в багажник багаж в салоне машины. Инвалидная коляски перевозится бесплатно.

Разрешается провозить собак в намордниках, с поводком и подстилкой, а мелких домашних животных и птиц в контейнере с глухим дном. Собака-поводырь перевозится отдельно.

Запрещены в ручной клади зловонные и опасные вещества, а также грязные. Допускается в определенных случаях перевозка оружия без чехлов.

Правила действуют до 1 сентября 2032 года.