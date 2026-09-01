Глава Минобороны Польши заявил о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

В Польше сообщили о перехвате российского Ил-20 над Балтийским морем Глава Минобороны Польши заявил о перехвате российского Ил-20 над Балтикой

Москва1 сен Вести.Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтикой. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X.

По утверждению главы ведомства, воздушное судно обнаружили примерно в 30 километрах к северу от города Леба на севере республики, после чего на его сопровождение направили боевые самолеты.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Ил-20 не пересекал границу Польши и нарушения воздушного пространства республики зафиксировано не было.

В начале августа истребители Польши второй раз за два дня поднимались на перехват Ил-20.