Польша подняла истребители из-за полета российского Ил-20 над Балтикой Косиняк-Камыш: Польша подняла истребители из-за полета Ил-20 над Балтикой

Москва3 авг Вести.Польские истребители поднимались в воздух из-за полета российского самолета Ил-20 над Балтикой, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, признав при этом, что самолет РФ не нарушал польское воздушное пространство.

Об этом Косиняк-Камыш написал в соцсети X.

В 60 километрах к северо-западу от Лебы над Балтийским морем дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 сообщил министр национальной обороны Польши

Косиняк-Камыш также признал, что российский Ил-20 не нарушил воздушной границы Польши. По утверждению польского министра, самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и включенного транспондера.

Российские самолеты выполняют все полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства, ранее неоднократно отмечали в Министерстве обороны РФ.

3 августа ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС сообщил, что разведывательный самолет НАТО Bombardier Artemis II провел над акваторией Черного моря девять часов. Это время полета стало рекордным по продолжительности.