Истребители Польши второй раз за два дня поднимались на перехват Ил-20 ВВС Польши вновь сопровождали российский Ил-20 над Балтийским морем

Москва4 авг Вести.Дежурная пара истребителей ВВС Польши второй раз за последние двое суток поднималась в воздух для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20 над акваторией Балтийского моря.

Как сообщил вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в социальной сети X, перехват произошел в международном воздушном пространстве примерно в 56 километрах к северо-западу от польского прибрежного города Кошалин. По данным Варшавы, за прошедший июль аналогичные вылеты на сопровождение российских бортов совершались польскими ВВС четыре раза.

В Министерстве обороны РФ ранее неоднократно подчеркивали, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.