Минобороны Польши сообщило о сопровождении российского Ил-20 над Балтикой

Польские F-16 сопроводили российский самолет над Балтийским морем Минобороны Польши сообщило о сопровождении российского Ил-20 над Балтикой

Москва31 июл Вести.Истребители ВВС Польши сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заявление которого распространила пресс-служба ведомства.

По данным польской стороны, инцидент произошел незадолго до полудня 31 июля. Самолет находился в международном воздушном пространстве к северу от польского города Колобжег.

Незадолго до полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжега заявил Косиняк-Камыш

По словам главы польского Минобороны, российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве "без плана полета и с выключенным транспондером". Он также подчеркнул, что воздушное пространство Польши нарушено не было.

Ранее в Польше заявили, что российская ракета X-101 якобы нарушила воздушное пространство страны.