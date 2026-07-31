Москва31 июлВести.Истребители ВВС Польши сопроводили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, заявление которого распространила пресс-служба ведомства.
По данным польской стороны, инцидент произошел незадолго до полудня 31 июля. Самолет находился в международном воздушном пространстве к северу от польского города Колобжег.
Незадолго до полудня пара наших F-16 перехватила российский разведывательный самолет Ил-20 в 40 километрах к северу от Колобжегазаявил Косиняк-Камыш
По словам главы польского Минобороны, российский самолет выполнял полет в международном воздушном пространстве "без плана полета и с выключенным транспондером". Он также подчеркнул, что воздушное пространство Польши нарушено не было.
Ранее в Польше заявили, что российская ракета X-101 якобы нарушила воздушное пространство страны.