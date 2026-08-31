Москва31 авг Вести.Выход российских войск к западным границам Украины в рамках спецоперации может поспособствовать полной остановке ударов беспилотниками и ракетами со стороны армии киевского режима. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший командующий 58-й армией, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

Чтобы полностью исключить какие-либо удары по нашей территории, нужно провести ряд наступательных операций, выйти на западные границы Украины, другого пути нет. Для этого нужно решить две задачи: прикрыть войска от ударов дронов и завоевать господство в воздухе цитирует его "Газета.Ru"

Парламентарий добавил, что это необходимо сделать в течение ближайших четырех лет. Именно к 2030 году, подчеркнул он, страны НАТО перевооружатся и будут готовы совершить нападение на Россию.