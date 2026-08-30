С новыми реактивными российскими БПЛА не смогут справиться даже члены НАТО Герой России Саблин: новые российские БПЛА не смогут сбить даже в НАТО

Москва30 авг Вести.У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сегодняшний день нет возможностей эффективно бороться с реактивными российскими беспилотниками, поэтому почти вся территория страны открыта для нанесения ударов. Похожая ситуация складывается и у стран – членов НАТО, потому что для организации грамотной обороны необходим наработанный опыт, которого у них нет. Об этом Герой России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин рассказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Если российские подразделения смогут направлять на территорию Украины одну-две тысячи беспилотников каждый день, то через неделю у ВСУ не останется средств ПВО, подчеркнул депутат.

По сути, если взять даже третий, четвертый и пятый наши "Герани", у них нет, кроме Patriot, нет возможности их сбивать, потому что те же средства ПВО… тоже достаточно дорогие ракеты… Поэтому они практически открыты отметил Саблин

При этом НАТО для организации эффективной системы обороны придется потратить на ее создание около года, считает депутат.

Чтоб выстроить эту систему, со стороны смотреть можно много, но это тоже время – это полугода–год. То есть опять же, если говорить о НАТО, они открыты даже для нас, для вторых "Гераней". [Операторов быстро] не научишь. И тем более операторов, которые могут сбивать беспилотники, [на] это опять же [нужно] время подытожил Саблин

Также он рассказал, что ВСУ для ударов по позициям российских войск и мирным городам применяют несколько сотен типов различных беспилотных летательных аппаратов.