Москва30 авг Вести.Вооруженные силы Украины применяют для ударов по позициям российских войск и мирным городам свыше 650 типов различных беспилотных летательных аппаратов. Об этом Герой России, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Дмитрий Саблин сообщил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По словам депутата, часть БПЛА частично собирается на Украине, а другая – полностью поставляется западными партнерами Киева.

Противник применяет против нас сегодня 658 типов БПЛА. И понятно, есть [дроны], частично которые собираются на Украине. Частично, потому что вся электроника… привозится. Но есть и чисто английские беспилотники, реактивные, которые применяются… есть немецкие, есть масса других: датские, польские и так далее рассказал Саблин

Ранее сообщалось, что украинские дроны-перехватчики испытывают серьезные трудности при попытке сбивать российские реактивные беспилотники.