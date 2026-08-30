Дроны-перехватчики ВСУ не справляются с реактивными БПЛА России Welt: украинские дроны-перехватчики не справляются с реактивными БПЛА РФ

Москва30 авг Вести.Украинские дроны-перехватчики испытывают серьезные трудности при попытке сбивать российские реактивные беспилотники. Об этом говорится в репортаже корреспондента немецкого телеканала Welt Кристофа Ваннера.

Эти российские дроны - реактивные беспилотники, то есть оснащенные реактивным двигателем - уже представляют огромную опасность для Украины. У них возникают колоссальные трудности с тем, чтобы сбивать эти аппараты сказал Ваннер

По словам журналиста, украинские перехватчики создавались для борьбы с более ранними российскими беспилотниками, однако после модернизации БПЛА их возможности оказались недостаточными. Ваннер отметил, что Украина пока не успевает адаптировать технологии перехватчиков к новым высокоскоростным аппаратам.

Украинские дроны-перехватчики против этих новых высокоскоростных российских дронов-камикадзе на данный момент, по крайней мере, практически бессильны заявил корреспондент

Он также сообщил, что Россия продолжает разрабатывать новые беспилотные системы, что, по его оценке, может создать для Украины дополнительные сложности.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что Киев отстает в "гонке дронов" и не может угнаться за Россией в вопросе разработки и внедрения новых типов БПЛА.