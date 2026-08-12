В Германии сообщили о нехватке ракет для ПВО Украины BZ: Украина столкнулась с дефицитом ракет-перехватчиков ПВО

Москва12 авг Вести.Система противовоздушной обороны Украины претерпевает нехватку ракет-перехватчиков, что осложняет отражение российских ракетных ударов, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Как отмечается в публикации, ситуация может сохраниться и зимой из-за ограниченных возможностей Запада по восполнению запасов.

Ракеты расходуются настолько быстро, что Запад не успевает их воспроизводить. Это фатальная ситуация: Украина стала беззащитной перед ракетными ударами говорится в материале

По данным газеты, темпы расходования боеприпасов украинской ПВО превышают объемы их производства в западных странах. Ссылаясь на украинских чиновников, издание подчеркивает, что за неделю Россия может запускать по Украине больше ракет, чем за месяц в мире производят перехватчиков для комплексов Patriot.

berliner Zeitung также отмечает сложности с пополнением запасов у союзников Киева. Американская оборонная промышленность не ожидает заметного роста производства вооружений до 2028 года, тогда как европейские страны не готовы передавать Украине последнее из своих резервов.

Ранее Украине предрекли тяжелую зиму. Майор ВСУ призвал украинцев готовиться к отключениям электроэнергии.