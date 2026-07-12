Поставки немецких ракет для Patriot Киеву начнутся только в 2028 году

Германия поставит Украине ракеты для систем Patriot не раньше 2028 года Поставки немецких ракет для Patriot Киеву начнутся только в 2028 году

Москва12 июл Вести.Первые ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot по контракту с Германией поступят на Украину не раньше 2028 года. Это происходит на фоне критического дефицита боеприпасов для систем противовоздушной обороны, о котором украинские власти заявляют на протяжении последних месяцев.

В начале июля агентство Bloomberg сообщало, что Киеву становится всё сложнее восполнять истощающиеся запасы американских ракет-перехватчиков после серии массированных ударов. Руководство Украины регулярно обращается к западным партнёрам с просьбой ускорить и увеличить объёмы снабжения ПВО.

О критической нехватке ракет для систем Patriot Владимир Зеленский публично заявлял ещё в апреле текущего года.