Эксперт Дудчак: у США не будет достаточного количества ракет Patriot для Киева

США не смогут поставить Украине достаточное количество ракет-перехватчиков Эксперт Дудчак: у США не будет достаточного количества ракет Patriot для Киева

Москва12 авг Вести.У США нет возможности поставить на Украину достаточное количество ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Таким мнением с ИС "Вести" поделился ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Он добавил, что зима на Украине будет крайне тяжелой.

Украина не является приоритетом для Соединенных Штатов, для Европы тоже. Они планируют нарастить объемы производства ракет-перехватчиков, ну, наверное, ближе к 2030 году. Сейчас в приоритете у американцев обеспечить страны Персидского залива. Вряд ли они к зиме этого года успеют поставить необходимое количество средств ПВО, тем более они на 100% все равно защитить бы не смогли [небо]. На территории Украины зима будет крайне сложной рассказал Дудчак

Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров объяснил, почему Европа не передает Украине боеприпасы для комплексов Patriot. По его словам, население ЕС после долгих лет пропаганды о "российской угрозе" воспримет такое решение как предательство.