Экс-депутат Рады объяснил, почему Европа не передает Украине ракеты для Patriot Килинкаров рассказал, почему Киев не может получить от Европы ракеты для Patriot

Москва12 авг Вести.Европейские страны не передают Украине ракеты для систем Patriot, несмотря на их наличие, из-за собственной пропаганды. После многолетнего запугивания жителей европейских стран угрозой нападения России передача ракет Киеву была бы воспринята внутри ЕС как предательство. Такое заявление в интервью информационной службе "Вести" сделал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Килинкаров отметил, что ракеты для Patriot есть как у США, так и у Европы, но американцы не могут передать их из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В отношении ракет. Да, они правы, такие ракеты есть. Никто этого не скрывает. Конечно, они есть. Можно, конечно, говорить, что они в дефиците. Ну, как в дефиците, вот в условиях возобновления, там, допустим, активной фазы боевых действий на Ближнем Востоке, да, наверное, можно было бы сказать, что есть дефицит этих ракет… Но такие же ракеты есть в Европе. Но Европа их не дает сказал Килинкаров

Экс-депутат подчеркнул, что европейские правительства попали в ловушку собственной пропаганды о скором нападении России.

А почему Европа не дает? Потому что они сами стали заложниками собственной пропаганды. То есть, когда они накачивали свои общества в отношении того, что не завтра, уже сегодня Россия готова напасть на страны НАТО, то в таких условиях передавать ракеты украинской стороне, ну, по меньшей мере, внутри этих стран воспринималось бы как предательство или действия, направленные на снижение обороноспособности государства заявил Килинкаров

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ракеты-перехватчики, необходимые для обороны Украины от российских ударов, пылятся на западных складах за тысячи километров от тех мест, где они нужны.