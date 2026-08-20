Украинская система ПВО сталкивается с растущими трудностями NYT: ВС РФ все увереннее преодолевают украинскую систему ПВО

Москва20 авг Вести.Украинская система противовоздушной обороны сталкивается с растущими трудностями при отражении российских атак. Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, последние удары свидетельствуют о том, что российские военные все увереннее преодолевают украинскую систему ПВО.

Вооруженные силы Украины и представители властей регулярно заявляют о нехватке ракет для комплексов противовоздушной обороны и призывают западные страны нарастить поставки соответствующих вооружений.

Ранее журнал The Economist сообщил о панике киевского режима из-за дефицита ракет-перехватчиков. Американский телеканал CNN, в свою очередь, показал пустые установки Patriot ВСУ.