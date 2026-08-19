The Economist: Киев в панике из-за дефицита ракет для ПВО у Запада

The Economist узнал о панике на Украине из-за дефицита ракет ПВО у Запада The Economist: Киев в панике из-за дефицита ракет для ПВО у Запада

Москва19 авг Вести.Растущий дефицит ракет-перехватчиков у Запада привел к панике на Украине, Киев находится в отчаянном положении, пишет журнал The Economist.

Тяжелое положение Украины - наиболее наглядный признак нехватки перехватчиков на Западе... Растущий дефицит вызывает панику на Украине и в других странах сказано в публикации

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), полное восстановление запасов ракет для систем ПВО Patriot возможно только к 2029 году. При этом у некоторых стран, включая Германию, Грецию, Польшу и Испанию, они все еще остаются в достаточном количестве. Однако государства все чаще отказываются поставлять их Киеву.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Киев почти исчерпал ресурс ракет-перехватчиков, и в подтверждение этого военное руководство Украины показало журналистам пустые установки Patriot.