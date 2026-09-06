Guardian: на Украине сомневаются, что Зеленский сможет достать ракеты Patriot Guardian: украинцы сомневаются, что Зеленский получит достаточно ракет Patriot

Москва6 сен Вести.Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов усомнился в том, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому удастся получить достаточно ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Об этом пишет газета Guardian.

Он подчеркнул, что Украина остро нуждается в снарядах для Patriot.

Бескрестнов заявил, что он "не уверен" в том, что Зеленский сможет получить достаточное их количество из-за рубежа, чтобы предотвратить кризис отмечается в публикации

4 сентября президент США Дональд Трамп сделал репост авторской колонки Washington Post, в которой содержится предложение о передаче Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Запасы ракет для Patriot были серьезно истощены в ходе операции США и Израиля против Ирана. Сообщалось, что только за первые пять дней боевых действий США израсходовали более 800 перехватчиков, а к июлю их запасы сократились до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым.

На фоне дефицита Вашингтон был вынужден искать дополнительные ракеты за рубежом, а также приостанавливать отдельные поставки вооружений союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений, писал Military Watch Magazine.

Союзники Вашингтона обеспокоены тем, смогут ли США защитить их в случае необходимости, писала ранее газета The Wall Street Journal.