Одна атака Ирана заставила США потратить до 10% всего запаса ракет Patriot MWM: США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

Москва1 сен Вести.Американские военные израсходовали свыше 80 ракет-перехватчиков Patriot при отражении одной атаки Ирана на объекты США в Иордании в ночь на 31 августа, сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на правительственные источники. По данным издания, это может составлять порядка 10% всего оставшегося у США арсенала таких ракет.

Для перехвата иранских ракет были задействованы две батареи Patriot, которые перебросили из немецкого Ансбаха. По каждой баллистической ракете Ирана американские военные выпускали около четырех перехватчиков, утверждает издание. При этом стоимость одного перехватчика Patriot в четыре-пять раз превышает стоимость одной иранской баллистической ракеты, применявшейся при атаке.

Столь высокий расход особенно чувствителен на фоне острого дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению Military Watch Magazine, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны - даже если баллистическая ракета не достигает цели, она вынуждает США расходовать на ее перехват сразу несколько дефицитных боеприпасов.

Запасы ракет для Patriot были серьезно истощены еще до последней атаки. Как отмечает журнал, только за первые пять дней боевых действий против Ирана США израсходовали более 800 перехватчиков, а к июлю их запасы сократились до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. На фоне дефицита Вашингтон был вынужден искать дополнительные ракеты за рубежом, а также приостанавливать отдельные поставки вооружений союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений, пишет Military Watch Magazine.

Союзники Вашингтона обеспокоены тем, смогут ли США защитить их в случае необходимости, писала ранее газета The Wall Street Journal.