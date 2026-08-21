WSJ: союзники США усомнились в способности Вашингтона их защитить WSJ: союзники США сомневаются в защите со стороны Вашингтона

Москва21 авг Вести.Союзники Вашингтона обеспокоены тем, смогут ли США защитить их в случае необходимости. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, союзники начали сомневаться в намерениях Вашингтона еще после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Теперь, после военной операции против Ирана, которая, как отмечает WSJ, истощила американские арсеналы и показала ограниченность силовых возможностей США, опасения касаются уже не только политической воли, но и способности Вашингтона обеспечить защиту партнеров.

Чиновники из других стран, по информации газеты, обращают внимание на промышленный спад, стратегическую непоследовательность и политические проблемы внутри США. На этом фоне они задаются вопросом, не ослабли ли Соединенные Штаты настолько, что не смогут сыграть решающую роль, если конфликт одновременно распространится на несколько направлений - Европу, Ближний Восток и Азию. WSJ подчеркивает, что подобные сомнения разделяют и многие представители властей США.

При этом Пентагон и Белый дом отрицают, что американские вооруженные силы испытывают нехватку боеприпасов. Однако, по оценкам аналитических центров и экспертов, США израсходовали на Ближнем Востоке около половины довоенного запаса ракет-перехватчиков Patriot и THAAD, а также примерно треть арсенала ракет Tomahawk и JASSM.

Издание также напоминает, что Трамп неоднократно отклонял просьбы Киева о поставках дополнительных ракет Patriot. Кроме того, страны Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, выступают против возобновления полномасштабных боевых действий США против Ирана, поскольку их собственные запасы ракет-перехватчиков остаются слишком малы.