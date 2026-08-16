WP: ближневосточные союзники США раздражены отсутствием сделки с Ираном Страны Персидского залива сомневаются в способности США достичь сделки с Ираном

Москва16 авг Вести.Государства Персидского залива, которых считают союзниками США, все чаще высказывают сомнения относительно способности администрации Белого дома добиться мирного разрешения конфликта с Ираном, сообщает газета The Washington Post (WP).

В странах Персидского залива "усиливается раздражение в адрес Вашингтона, поскольку союзники США все больше обеспокоены отсутствием дипломатических шагов", необходимых для заключения мирного соглашения с Ираном, отмечает WP.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн "единодушны в своем недовольстве" политикой США. Некоторые из этих стран начали обсуждать целесообразность продолжения размещения крупных американских военных объектов на своей территории, уточняет газета.

Недовольство действиями США "достигло максимума" со времени начала военной операции против Ирана. Подтверждением этому стало подписание Мекканского пакта между Пакистаном, Саудовской Аравией и Турцией. Пакт предусматривает, что нападение на одного из участников является агрессией против всех стран-подписантов, заключает WP.

Bloomberg также усомнился в способности как США, так и Ирана выиграть затянувшийся конфликт, который является итогом почти полувековой вражды между этими странами и пока имеет лишь относительные признаки скорого завершения.