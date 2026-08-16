Bloomberg: США и Иран не знают, как выиграть в затянувшемся конфликте

Иран и США оказались в тупике из-за затянувшегося конфликта Bloomberg: США и Иран не знают, как выиграть в затянувшемся конфликте

Москва16 авг Вести.США и Иран оказались вовлечены в продолжительный конфликт, в рамках которого ни одна из сторон не может достичь решительной победы или найти четкий путь к завершению противостояния.

Такую оценку ближневосточного кризиса приводит агентство Bloomberg в своем аналитическом материале.

Текущая ситуация в зоне конфликта является следствием почти полувекового противостояния между Вашингтоном и Тегераном, и пока нет явных признаков скорого завершения противостояния, отмечается в публикации.

Оно развивается циклически, с периодическими всплесками активных боевых действий, при этом ни США, ни Иран не могут добиться значительного преимущества. Bloomberg отмечает, что даже переговоры вряд ли смогут надолго устранить глубинные разногласия между сторонами.

Наиболее вероятным сценарием Bloomberg считает продолжение конфликта относительно низкой интенсивности, который будет прерываться временными перемириями и новыми вспышками напряженности.

11 августа секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Исламская Республика через посредников передала американской стороне условия для открытия Ормузского пролива.