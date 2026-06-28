Москва28 июн Вести.Несмотря на соглашение между США и Ираном, ситуация в Ормузском проливе остается "очень хаотичной". Об этом в беседе с CNN заявил главный фрахтовый аналитик компании Kpler Мэтью Райт.

Уточняется, что судовладельцы оказались в условиях неопределенности и все равно опасаются атак со стороны Ирана, если не выберут согласованный с Тегераном маршрут, но в то же время в таком случае перевозчики страшатся и санкций США за взаимодействие с иранскими властями.

Мы исходим из высокого уровня недоверия между обеими сторонами, поэтому соглашение — это хороший первый шаг. Но очевидно, что существует большой разрыв между тем, что говорят США, и тем, что говорят иранцы… Мы переживаем очень хаотичный период отметил Райт

Иран и США утвердили и подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Однако после этого сообщалось, что страны продолжают обмениваться ударами.