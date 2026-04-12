CNN: Иран может изменить статус Ормуза только при изменении позиции США

Москва12 апр Вести.Иран не изменит статус Ормузского пролива до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не выработают общую основу для продолжения переговоров, сообщает телеканал CNN.

Иран не торопится. До выработки общей основы статус Ормузского пролива останется неизменным. Даже согласованное количество судов не сможет пройти [через пролив]. Однако чрезмерные требования США по ряду вопросов пока не позволяют сторонам договориться об основе для переговоров приводит CNN слова источника в иранской делегации

Источник предупредил, что если США не займут реалистичную позицию, то пролив останется закрытым. Таким образом, ситуация окажется повторением просчета, который обернется против США.