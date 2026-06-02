WSJ: у США нет в планах атаковать Оман, несмотря на угрозы Трампа разнести его

Москва2 июн Вести.Несмотря на громкие угрозы властей США в адрес Омана, конкретного плана военного удара по стране у Вашингтона нет, однако Белый дом продолжает оказывать давление на ближневосточную монархию и пытается заставить ее выбрать сторону в конфликте вокруг Ирана, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

На прошлой неделе глава Минфина США Скотт Бессент предупредил Оман, что Вашингтон будет активно преследовать всех, кто содействует взиманию иранских пошлин за проход через Ормузский пролив. В свою очередь, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил Оману разнести его, если тот отойдет от координации действий с американской стороной по судоходству в проливе.

Непосредственного плана атаковать страну за ее поддержку Ирана нет, несмотря на заявление Трампа на заседании кабинета министров на прошлой неделе говорится в публикации WSJ

Как отметили арабские источники издания, чиновники в Омане были шокированы внезапной враждебностью со стороны США, сейчас они работают над тем, как на нее отреагировать.

По оценке газеты, жесткость Вашингтона в отношении Маската во многом объясняется слабостью его позиций в политическом лобби Соединенных Штатов, а также тем, что ближневосточная страна не обладает значимыми нефтяными ресурсами и не располагает американской военной базой – в отличие от других союзников США в регионе.

В материале указывается, что США все чаще интерпретирует подход Омана к ведению дел с Тегераном как враждебный и оказывает давление на Маскат, чтобы заставить его выбрать сторону в конфликте на Ближнем Востоке и разорвать дипломатические отношения с Тегераном.

Сейчас Оман оказался в крайне уязвимом положении: выбор в пользу США грозит стране иранскими ударами, аналогичными тем, что уже получали региональные игроки, поддержавшие Вашингтон, резюмируют авторы статьи.

Между тем Трамп допустил, что соглашение о взаимопонимании между Ираном и США может быть подписано на следующей неделе.

При этом иранское агентство Tasnim сообщало, что Исламская Республика приостанавливает обмен посланиями с США по проекту мирной сделки в знак протеста против действий Израиля в Ливане.