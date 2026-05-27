Трамп грозит разнести Оман, если тот не будет вести себя, "как остальные" Трамп пригрозил "разнести" Оман в случае его попыток взять под контроль Ормуз

Москва27 мая Вести.Президент США Дональд Трамп пригрозил "разнести" Оман, если тот отойдет от координации действий с США по Ормузскому проливу.

О переговорах Ирана и Омана по новому порядку прохода судов через Ормузский пролив ранее говорил замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кяни.

Проливы будут открыты для всех, и никто не будет их контролировать​​​. Мы будем за ними присматривать. Оман будет вести себя так же, как и все остальные, иначе нам придется их разнести приводит РИА Новости слова Трампа в Белом доме

Несколько дней назад американский лидер заверял, что Ормузский пролив будет открыт в рамках сделки с Ираном. В то же время иранское агентство Fars передавало, что потенциальное мирное соглашение между Ираном и США не предусматривает полного открытия Ормузского пролива.