Москва15 июн Вести.Израиль встревожен заключением мирной сделки между США и Ираном, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на израильских официальных лиц.

Беспокойство Тель-Авива вызвано тем, что президент США Дональд Трамп мог согласиться на сделку, которая предусматривает финансовую помощь Исламской Республике, но в то же время не содержит обязательства Тегерана отказаться от своей ядерной программы, пояснил журналистам экс-посол Израиля в США Михаэль Орен.

Если Иран в результате смягчения санкций получит миллиарды долларов в виде активов, он восстановит свой военный потенциал и прокси, а удар по престижу США в регионе будет огромным, если не необратимым сказал Орен

Депутат израильского парламента от правящей партии "Ликуд" Ариэль Кальнер в свою очередь назвал сделку Вашингтона и Тегерана знаком, что Тель-Авив не может полагаться на Америку в вопросах безопасности.

Проблема в том, что часть [американского руководства] по-прежнему ищет легких и быстрых побед или соглашений с красивыми обещаниями - сиюминутного затишья вместо стремления к победе, даже если за это приходится платить сейчас цитирует WSJ Кальнера

Журналисты отметили, что решение Трампа заключить с Ираном соглашение вместо продолжения морской блокады Ирана, как того хотел Израиль, показало ограниченность влияния Тель-Авива на политические решения Белого дома.

Трамп будет делать то, что считает правильным, независимо от того, хорошо это для Израиля или нет прокомментировал ситуацию экс-посол Израиля в США, бригадный генерал ЦАХАЛ Михаэль Герцог

Ранее издание South China Morning Post сообщило, что Израиль может сорвать соглашение между Вашингтоном и Тегераном, поскольку не считает себя связанным договоренностями о прекращении боевых действий в Ливане.

На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал продолжать выселение жителей юга Ливана и атаки по территории республики для уничтожения шиитского движения "Хезболла".