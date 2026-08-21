WP: Трамп сорвался на ближневосточных партнеров США из-за тупика с Ираном WP: Трамп раздражен отсутствием способа завершения конфликта с Ираном

Москва21 авг Вести.Резкие заявления президента США Дональда Трампа в адрес ближневосточных союзников Вашингтона связаны с разочарованием главы Белого дома тем, что в конфликте с Ираном отсутствует прогресс, сообщает газета The Washington Post (WP).

В последнее время Трамп все чаще критикует региональных союзников США, поскольку достижение победы в войне с Ираном теперь кажется маловероятным.

В связи с этим Трамп высказывает недовольство в отношении Омана и других партнеров США, отмечает WP.

Это происходит спустя почти полгода после начала совместной военной операции США и Израиля против Ирана и за 75 дней до промежуточных выборов, которые могут повлиять на контроль Республиканской партии над Конгрессом США, уточняет газета.

Трамп избегает применения военной силы из-за сокращения арсеналов оружия, он сосредоточился на экономических санкциях против Ирана. Однако эти санкции не привели к желаемым уступкам со стороны Тегерана, в том числе по вопросам, связанным с Ормузским проливом, заключает WP.